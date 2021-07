Auto fuori strada a Cassiglio | elisoccorso in azione | gravissimo un 22enne

(Di sabato 3 luglio 2021) Grave incidente nel pomeriggio di sabato 3 luglio a, in alta Val Brembana. Un’, con a bordo quattro persone, è uscita dimentre percorreva la provinciale 6 del paese, poco dopo le 16. Subito le condizioni di una delle persone a bordo sono parse molto critiche, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’che si è alzato in volo pochi minuti dopo da Sondrio. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni, trasportato d’urgenza in ospedale a Bergamo, in codice rosso: le sue condizioni sono molto gravi. Le altre tre persone a bordo dell’incidentata sono rimaste ferite ...

