Wimbledon Day 5 | Fognini cede a Rublev

(Di venerdì 2 luglio 2021) Anche quest’anno per la sesta volta in carriera Fabiorispetta il suo ‘maledetto’ tabù a: il mancato accesso alla seconda settimana dello Slam. Il suo avversario Andreypur non giocando il suo miglior tennis ha regolato il ligure in quattro set durati 2 h e 59?, con il punteggio di 3-6, 7-5, 4-6, 2-6. Per il numero 7 del mondo gli ottavi ai Championship sono una prima assoluta in carriera: affronterà Fucsovics che ha battuto in quattro set l’argentino Diego Schwartzman. Gentleman’s Draw: l’uscita di scena di Andy Murray Si ferma al terzo turno il torneo di sir Andy Murray, il sostegno dei tifosi inglesi sul campo ...

5 a: Fognini cede in quattro set al n°7 del mondo, il russo Rublev. In campo ora il campione in carica Djokovic contro lo statunitense Kudla.