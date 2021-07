L' Italbasket prende posizione e s' inginocchia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Gli azzurri di Mancini dovrebbero farlo stasera per solidarietà al Belgio: i colleghi della pallacanestro promettono il gesto prima di ogni gara di ALESSANDRO GALLO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Italbasket prende

Quotidiano.net

Gli azzurri di Mancini dovrebbero farlo stasera per solidarietà al Belgio: i colleghi della pallacanestro promettono il gesto prima di ogni gara di ALESSANDRO GALLOsempre più forma l'che a partire dal 30 giugno sarà impegnata all'interno del Torneo Preolimpico di Belgrado. Sono ora 14 i giocatori che voleranno stamattina diretti verso la ...Italia e Repubblica Dominicana si sfidano nella semifinale del Preolimpico di Belgrado: ecco come seguire la partita ...Gli azzurri di Mancini dovrebbero farlo stasera per solidarietà al Belgio: i colleghi della pallacanestro promettono il gesto prima di ogni gara ...