Damiano David in Un Medico in Famiglia, dove l’abbiamo visto (Di venerdì 2 luglio 2021) Un successo travolgente, quello che sta vivendo Damiano David dei Måneskin, che ha anche qualche precedente curioso. Il gruppo è esploso con la partecipazione a X Factor nel 2017, ma il volto del frontman è comparso ben prima di questa data e in una delle scene di Un Medico in Famiglia. L’amata serie capitanata da Lino Banfi e da Giulio Scarpati, chiusasi non senza un filo di delusione con la decima stagione, ha infatti accolto qualche foto di Damiano in una scena con Bobò Martini (Gabriele Paolino) e Tommy (Riccardo Alemanni). Il figlio di Lele, scosso per avere appena scoperto che Anna (Eleonora Cadeddu) ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 luglio 2021) Un successo travolgente, quello che sta vivendodei Måneskin, che ha anche qualche precedente curioso. Il gruppo è esploso con la partecipazione a X Factor nel 2017, ma il volto del frontman è comparso ben prima di questa data e in una delle scene di Unin. L’amata serie capitanata da Lino Banfi e da Giulio Scarpati, chiusasi non senza un filo di delusione con la decima stagione, ha infatti accolto qualche foto diin una scena con Bobò Martini (Gabriele Paolino) e Tommy (Riccardo Alemanni). Il figlio di Lele, scosso per avere appena scoperto che Anna (Eleonora Cadeddu) ...

trashtvstellare : #UnMedicoInFamiglia 10, #DamianoDavid dei #Måneskin appare in una puntata: il video - fioridimarzoo : io che in tutto questo sto cercando la reaction pic di Damiano David - giulianadip : non vorrei parlare troppo presto MA non sono più gelosa da far schifo dei tipi di cui sono innamorata tipo harry st… - MarykoMayko : @ercivettone1 Premesso che non devono piacere per forza, hanno il famoso 'quid', ovvero quella magica combinazione… - EmmaMidzy : RT @fearfornx: Damiano David: 'ratatata' Me: -