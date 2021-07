Crisi Pigna a Tolmezzo dopo la perdita dell' appalto di Poste | a rischio una decina di lavoratori e stop ai turni di notte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Pigna

Il Friuli

Ladella cartotecnicadi Tolmezzo. Una decina di posti di lavoro a rischio ma, per ora, nessun licenziamento. È quanto è emerso durante il recente incontro fra la direzione aziendale di...... in modo che invece di fare unadi carte basta un foglio solo'. Superbonus allargato al ...estenderlo alle strutture turistiche significa aiutare migliaia di imprese a risollevarsi dopo una...Presto il decreto per estendere lo sgravio all’80% al settore turistico: disponibili 1,8 miliardi. Si punta su uno strumento molto più snello e facile da utilizzare.Nel Recovery fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive da 1,8 miliardi. Pd: "Non rimanga un annuncio, ma diventi presto realtà" ...