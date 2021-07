(Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, su ricorso deldi Benevento, difeso dagli avv.ti Dresda e Catalano, ha annullato le ordinanze del TAR Campania, con le quali erano stati sospesi l’avviso pubblico del dirigente ai servizi al cittadino deldi Benevento per la presentazione di domande al centro sociale polifunzionale per i“La Fenicia” e gli atti conseguenti. E’ quanto si legge dalla nota inviata da palazzo Mosti. Prosegue la nota: Il TAR Campania aveva concesso la sospensiva degli atti delalla ricorrente cooperativa sociale “la solidarietà” che ...

Advertising

anteprima24 : ** Assistenza ai disabili, Consiglio di Stato segna un punto a favore del Comune ** - LiguriaNotizie : Recco, affidato servizio assistenza degli anziani e disabili - radioaldebaran : #Camogli, #Recco ed #Uscio affidano al Consorzio Tassano l'assistenza di anziani e disabili - #Cronaca - - Cittadinanzatti : RT @NovartisItalia: #SaluteMov @anto_gaudioso 'La nostra proposta sulla #Umanità si concentra sulla #casa come primo luogo di #cura, con un… - AIRAODV : DOPO DI NOI: UNIFORMARE L'ASSISTENZA AI DISABILI. Disabilità “dopo di noi”. Di 40 mila disabili non si sa più nulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Assistenza disabili

Genova24.it

... dall'alla persona, con i corsi formativi - tra gli altri - per diventare assistente all'infanzia, agli anziani e ai, ai percorsi per coloro che sono interessati alla crescita ...? Fondazione Luigi Bernardi (1937): per i minorie bisognosi del Comune di Brescia. ? ... pari al 4%), e copertura delle spese connesse alle attività die ascolto prestate dal ...Il racconto di una ragazza su Reddit: "Mio fratello avrà bisogno di supporto a tempo pieno per sempre. I miei genitori mi hanno detto che dopo la loro morte dovrò pensarci io, e non dovrò mai mandarlo ...La spiaggia a Campo di Mare sarà dotata di tutte le strutture necessarie per trascorrere una giornata al mare senza barriere: sedie job, passerelle, lettini, docce, spogliatoi e un servizio di ...