Amici | Lorella Cuccarini | “mamma chioccia” è tornata

Lorella Cuccarini è tornata insieme ai suoi allievi, Rosa di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo: il gruppo, che ha fatto parte del team delle CuccArisa, si è riunito per trascorrere una divertente serata insieme, dove non sono mancate coreografie improvvisate e karaoke estivi. Lorella Cuccarini è stata una delle coach di Amici 20: la ballerina ha vissuto una bella esperienza nel talent di Maria De Filippi

