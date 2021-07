Rete 4 via satellite da oggi su tivùsat visibile solo in alta definizione (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi, giovedì 1 luglio 2021 Rete 4 è visibile via satellite su tivùsat solo in alta definizione quindi esclusivamente sui dispositivi HD oppure 4K (decoder oppure CAM).Stessa trasformazione anche i canali del gruppo Viacom: Paramount Network, Spike e VH1 sono disponibili solo in versione HD.Queste modifiche sono legate a una decisione degli editori per il miglioramento della qualità generale dei canali, un processo che si... Leggi su digital-news (Di giovedì 1 luglio 2021) Da, giovedì 1 luglio 20214 èviasuinquindi esclusivamente sui dispositivi HD oppure 4K (decoder oppure CAM).Stessa trasformazione anche i canali del gruppo Viacom: Paramount Network, Spike e VH1 sono disponibiliin versione HD.Queste modifiche sono legate a una decisione degli editori per il miglioramento della qualità generale dei canali, un processo che si...

Advertising

ElectropageIt : Come trovare la password di una rete WiFi - BFonlus : RT @VITAnonprofit: Al via le Rete dei presìdi Farmaceutici solidali - egualia : RT @VITAnonprofit: Al via le Rete dei presìdi Farmaceutici solidali - marcosimiani : RT @iosonolacora: All'Open Innovation Summit di @sole24ore e @DigitalMagicsT interviene @AnnaAscani , Sottosegretaria @MISE_GOV 'Per inno… - Publiacqua : ??Lavori sulla rete idrica ???? di via Maso di Banco e via Pisano a #Firenze il 1 luglio -