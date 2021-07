REPUBBLICA – Giuntoli col reddito di cittadinanza | De Laurentiis lo dimentica

(Di giovedì 1 luglio 2021) I rapporti tra Cristianoed Aurelio Denon sono proprio idilliaci. Già da qualche tempo si segnala questa sorta di rottura tra il presidente ed il direttore sportivo della SSCN. Anche ieri durante la conferenza stampa non c’è stato alcun riferimento a Cristiano. Anchesottolinea questa anomalia con Antonio Corbo che scrive: Neanche un cenno su. Assente in sala e nel discorso. Ha un lungo contratto. È stato come assegnargli un riccodilasciandolo sul divano di casa. Il presidente deciderà solo con ...

Aurelio De Laurentiis in rottura con Cristiano Giuntoli, il prossimo calciomercato lo condurranno il presidente e Luciano Spalletti. ADL ha tratteggiato gli ultimi mesi in casa Napoli dopo un lunghissimo periodo di silenzio stampa. Come riportato dall'edizione de La Repubblica, il presidente azzurro si è messo in proprio con dichia ...