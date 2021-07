Phoenix Suns alle Finals | la gioia di Chris Paul

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo 28 anni dall’ultima volta, iaccedonobattendo i Los Angeles Clippers al termine di 6 gare molto tirate. Un giorno da ricordare per la loro stella,, che proprio contro la sua ex squadra ha ottenuto questo risultato storico.: cosa ha detto? Unaimmensa per il campione deiche ai microfoni di Espn spiega come non intende fermarsi sul più bello: “Missione? La ...

RaiSport : ?? #Paul stende i #Clippers, #Suns alle Finals #Nba dopo 28 anni #Phoenix chiude la serie sul 4-2 con 41 punti del 3… - Basketcaffe : #NBA - Ci sono i grandi giocatori, gli All-Star e poi Chris #Paul! Il leader dei Phoenix #Suns nella decisiva gara… - codeale : L'ultima volta che i @Suns sono andati alle #NBAFinals avevo da poco iniziato a giocare a basket. Il tiro di Paxon… - MyFriendDario78 : RT @dariovismara: Prossima fermata del bus: le NBA Finals - marco_rogerio_ : RT @NbaReligion: #NBA #RisultatiNBA #Playoff Chris Paul firma con 41 punti la vittoria dei #Suns contro i #ClipperNation. Phoenix torna al… -

Ultime Notizie dalla rete : Phoenix Suns

Sky Sport

Per la terza volta della sua storiadisputer la finale dei playoff della NBA: grazie ad un successo esterno per 130 - 103 in gara - 6 ihanno infatti eliminato i Los Angeles Clippers, chiudendo la serie sul 4 - 2. La ...... con un fenomenale 7/8 dalla lunga distanza , 2/3 ai liberi e anche 4 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e zero palle perse, trascinando di peso ialle Finals dopo 28 anni dall'ultima volta ?...Questa notte i Phoenix Suns hanno sconfitto i Los Angeles Clippers in gara 6 con il punteggio di 103-130. Con questa vittoria Phoenix ha raggiunto per la terza volta nella loro storia le NBA Finals.La franchigia dell’Arizona sbanca lo Staples Center dei Los Angeles Clippers e si aggiudica Gara 6 130-103. Ora Devin Booker e compagni sono in attesa di capire chi dovranno sfi ...