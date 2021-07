Palinsesti Mediaset 2021-2022, svelate tutte le principali novità (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi è stata presentata l’offerta delle reti Mediaset per la prossima stagione televisiva che inizierà a settembre. Tante novità, nuovi programmi e molti cambiamenti che riguardano conduttori e show. Elenchiamo qui di seguito le principali novità legate a Canale 5, riportate da tvblog.it Grande Fratello Vip andrà in onda a settembre. Sono previste 13 puntate e 8 raddoppi, ma il programma potrebbe allungarsi nel caso in cui ci sia un buon riscontro. A condurre Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli Nel 2022 dovrebbe tornare in onda La Talpa: sono stati ... Leggi su trashblog (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi è stata presentata l’offerta delle retiper la prossima stagione televisiva che inizierà a settembre. Tante, nuovi programmi e molti cambiamenti che riguardano conduttori e show. Elenchiamo qui di seguito lelegate a Canale 5, riportate da tvblog.it Grande Fratello Vip andrà in onda a settembre. Sono previste 13 puntate e 8 raddoppi, ma il programma potrebbe allungarsi nel caso in cui ci sia un buon riscontro. A condurre Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli Neldovrebbe tornare in onda La Talpa: sono stati ...

