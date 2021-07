L'influencer Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12 mila euro (Di giovedì 1 luglio 2021) Partorire in diretta streaming per 12 mila euro: è la scelta, destinata a far discutere, di Carla Bellucci, modella e influencer inglese. La 39enne è molto seguita su Instagram ma soprattutto su OnlyFans, una piattaforma diffusa nel Regno Unito che consente a chi posta contenuti di guadagnare grazie alle visualizzazioni degli utenti. A riportare la notizia è il tabloid Daily Star. Già nei mesi passati l’annuncio della quarta gravidanza aveva fatto lievitare i guadagni e aumentato la fama dell’influencer e modella. L’idea di trasmettere il parto online è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Partorire inper 12: è la scelta, destinata a far discutere, di, modella einglese. La 39enne è molto seguita su Instagram ma soprattutto su OnlyFans, una piattaforma diffusa nel Regno Unito che consente a chi posta contenuti di guadagnare grazie alle visualizzazioni degli utenti. A riportare la notizia è il tabloid Daily Star. Già nei mesi passati l’annuncio della quarta gravidanza aveva fatto lievitare i guadagni e aumentato la fama dell’e modella. L’idea di trasmettere il parto online è ...

