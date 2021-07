Lady D, storia di una donna alla ricerca di un amore da favola (Di giovedì 1 luglio 2021) Chiacchierando a bassa voce nel dormitorio del collegio dopo che le luci erano state spente, le altre ragazze avranno sicuramente ridacchiato quando è arrivato il turno di Diana Spencer di dire cosa volesse fare da grande. Avranno riso nel sentirle rispondere “Mi piacerebbe essere una ballerina o la principessa del Galles“. Eppure quella ragazzina avrebbe realizzato il suo sogno diventando ben di più: la Principessa del Popolo. E mentre arriva oggi il giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, il 1° luglio, è ancora l’icona ammirata e amata da milioni di persone nel mondo. Moglie, madre, principessa, un po’ triste e a tratti ribelle e gioiosa; la sua è la storia di una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 luglio 2021) Chiacchierando a bassa voce nel dormitorio del collegio dopo che le luci erano state spente, le altre ragazze avranno sicuramente ridacchiato quando è arrivato il turno di Diana Spencer di dire cosa volesse fare da grande. Avranno riso nel sentirle rispondere “Mi piacerebbe essere una ballerina o la principessa del Galles“. Eppure quella ragazzina avrebbe realizzato il suo sogno diventando ben di più: la Principessa del Popolo. E mentre arriva oggi il giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, il 1° luglio, è ancora l’icona ammirata e amata da milioni di persone nel mondo. Moglie, madre, principessa, un po’ triste e a tratti ribelle e gioiosa; la sua è ladi una ...

