Covid | in Abruzzo almeno 5 focolai dovuti a variante Delta 4 nel Teramano e uno nel Chietino

(Di giovedì 1 luglio 2021) L'Aquila -cinque, quattro in diversi punti dele uno a Lanciano (Chieti), idi-19 riconducibili allaemersi negli ultimi giorni in. Sono in corso le indagini epidemiologiche, il tracciamento dei contatti, l'esecuzione di nuovi tamponi e le attività di sequenziamento. I casi in questione sono quelli la cui positività allaè stata segnalata ieri dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. Nel, fa sapere la Asl, i casi derivano da quattro ...

Advertising

Adnkronos : #Lanciano, cluster familiare con 11 positivi: accertata #varianteDelta. - infoitinterno : Covid oggi Abruzzo, 50 contagi: bollettino 1 luglio - bralex84 : #COVID19 #Abruzzo #Italia 'In questi mesi ogni #famigliaitaliana è stata vittima della #disinformazione del regime… - LuigiF97101292 : RT @laltrodiego: #VarianteDelta: cluster familiare con 11 contagi a Lanciano. «Solo un vaccinato 'completo', gli altri avevano fatto 'qual… - infoitsalute : Covid oggi Abruzzo, 50 contagi: bollettino 1 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

MARCHESono 50 i nuovi casi positivi alregistrati oggi in, con un totale dall'inizio dell'emergenza di 74.874. Dal dato complessivo sono stati eliminati 3 casi, comunicati in ...Dopo un anno di rinunce e chiusure per via del- 19, i saldi di luglio potrebbero segnare la ... Ined Emilia Romagna , il periodo dei saldi durerà 60 giorni. Per Calabria, Marche, Molise ...Il Presidente della LND Cosimo Sibilia nella sede del Comitato Regionale Abruzzo: "Confronto col territorio fondamentale per la ripresa".L'AQUILA - Officina L’Aquila, progetto di Carsa e Symbola, torna in città con una nuova iniziativa dal titolo “L’Aquila rinasce: storia, recovery ...