Covid | Draghi | “Pronti a intervenire se pandemia dovesse aggravarsi”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “A più di un anno dall’esplosione della crisi sanitaria, possiamo finalmente pensare al futuro con maggiore fiducia. La campagna di vaccinazione procede spedita, in Italia e in Europa. Dopo mesi di isolamento e lontananza, abbiamo ripreso gran parte delle nostre interazioni sociali. L’economia e l’istruzione sono ripartite. Dobbiamo però essere realistici. Lanon è finita. Anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”. Così il presidente del Consiglio Mario, nel suo intervento all’Accademia dei Lincei. “La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente – rimarca il premier – Si è ...

"A quel punto - nota- la sola scelta possibile era tra una recessione e una depressione. Potevamo fare in modo che il maggior numero possibile di aziende superasse la fase di restrizioni e ...Dobbiamo pero' - ha avvertito- essere realistici. La pandemia non e' finita. Anche quando lo sara', se lo sara', avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze". fil 01 - 07 - 21 11:57:40 (...AGI/Vista - "La crisi economica iniziata lo scorso anno non ha precedenti nella storia recente. Si è trattato di una recessione causata in gran parte da decisioni prese consapevolmente dai governi. Pe ...BOLZANO. Poche ore fa un drappello di sanitari senza vaccino, sospesi dal servizio in base alla legge varata dal governo Draghi, hanno manifestato tutto il loro disappunto davanti all'ospedale di Bolz ...