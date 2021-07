Cinisello | aggressione omofoba | l' associazione Lgbt in piazza con un sit in

(Di giovedì 1 luglio 2021)Balsamo (Milano), 1 luglio 2021 - L'Gaymin Out diBalsamo scende in campo dopo l'di matrice omofobica avvenuta il 29 giugno scorso nel parco di Villa ...

Balsamo (Milano), 1 luglio 2021 - L'associazione Gaymin Out diBalsamo scende in campo dopo l'di matrice omofobica avvenuta il 29 giugno scorso nel parco di Villa Ghirlarda contro una ragazza di soli 15 anni . I soci del sodalizio che nel ...L'assurdaè avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì nella centralissima Villa Ghirlarda , il giardino storico diche dovrebbe essere il biglietto da visita della città, ma che ...Cinisello Balsamo (Milano), 1 luglio 2021 - L’associazione Gaymin Out di Cinisello Balsamo scende in campo dopo l’aggressione di matrice omofobica avvenuta il 29 giugno scorso nel parco di Villa Ghirl ...A Cinisello Balsamo si è consumata l'ennesima aggressione omofoba. Una ragazza è stata picchiata dai ragazzini 15enni.