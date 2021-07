Caso Persichetti | la ricerca storica deve essere libera e indipendente

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il periodo comunemente definito degli “anni di piombo” è uno dei più complessi, interessanti e drammatici della nostra storia recente. Io l’ho vissuto da militante di quella che all’epoca si chiamava la “nuova sinistra”, contrastando sempre con forza l’opzione della lotta armata che, sulla base della mia cultura politica di stampo prettamente leninista, consideravo completamente sbagliata, oltre che foriera di tragedie individuali e collettive. La storia mi ha dato ragione. In periodi più recenti ho avuto modo di incontrare talune persone che, all’epoca, avevano adottato un approccio diametralmente opposto al mio, e non solo sul piano teorico. Si tratta in genere di persone oneste, ...

Il Fatto Quotidiano

