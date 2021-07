Calciomercato Milan | è fatta | il colpo che “non piace”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Come raccolto da Sky Sport, ilriscatterà dal Brescia Sandro Tonali. I due club sono prossimi all’accordo totale. Maldini e Massara vogliono rispondere alla critiche dopo gli addii di Donnarumma e di Calhanoglu che hanno lasciato ila paramentro zero. I dirigenti rossoneri si sono mossi anche in entrata con l’acquisto dal Lille Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

