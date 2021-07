30 anni di Duke Nukem - articolo (Di giovedì 1 luglio 2021) Una scena cinematografica: calcio contro una porta che si spalanca, la Desert Eagle che perde bossoli, vetri che si rompono, sangue alieno che si mescola al whiskey rovesciato sul pavimento. A imbracciare l'arma un uomo con più muscoli che cervello, capelli biondi ossigenati, Ray-Ban, canotta attillata di un rosso fiammante e perché no, un jet pack sulle spalle. Sigaro in bocca e aria da duro, che più duri a morire non si può: ecco il Duca. Duke Nukem è uno dei volti action più amati dei videogiochi. Si può dire che insieme a Serious Sam formi uno di quei duo dalla rivalità emblematica, al calibro di Schwarzenegger e Stallone, Van Damme e Seagal, Chuck ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 luglio 2021) Una scena cinematografica: calcio contro una porta che si spalanca, la Desert Eagle che perde bossoli, vetri che si rompono, sangue alieno che si mescola al whiskey rovesciato sul pavimento. A imbracciare l'arma un uomo con più muscoli che cervello, capelli biondi ossigenati, Ray-Ban, canotta attillata di un rosso fiammante e perché no, un jet pack sulle spalle. Sigaro in bocca e aria da duro, che più duri a morire non si può: ecco il Duca.è uno dei volti action più amati dei videogiochi. Si può dire che insieme a Serious Sam formi uno di quei duo dalla rivalità emblematica, al calibro di Schwarzenegger e Stallone, Van Damme e Seagal, Chuck ...

Advertising

Eurogamer_it : Riviviamo l'esplosiva storia del Duca in occasione dei 30 anni di Duke Nukem! - 76ersPride : I draft prospect di oggi sono due stretch 4 al prezzo di uno! Ecco il 1°: Matthew Hurt (Duke, So.) Anni: 21 Height… - wordsandmore1 : ? Dal 30 giugno al 15 luglio torna Garbagnate in Jazz (50 anni di canzoni italiani, la “combo suite” di Duke Elling… - ALisaCeleghin : Ma quant’è bello Duke che oggi compie 13 anni? #amstaff - pressitalia : Torna 'Garbagnate in Jazz' - Cinquant’anni di canzoni italiane, la “Combo suite” di Duke Ellington & Billy Strayhor… -