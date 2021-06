Silent Hill in arrivo? Konami stringe un accordo con Bloober Team! (Di mercoledì 30 giugno 2021) Konami Digital Entertainment Co., Ltd. annuncia una nuova business alliance con gli sviluppatori polacchi Bloober Team S.A.. Konami e Bloober Team collaboreranno alla produzione di nuovi contenuti. Bloober Team è uno sviluppatore di videogiochi fondato nel 2008 a Cracovia, Polonia. In breve tempo hanno guadagnato un'ottima reputazione a livello globale grazie all'alta qualità delle loro produzioni e alle loro abilità artistiche. Konami ha fornito contenuti di intrattenimento unici e modi per goderne attraverso l'uso delle più recenti tecnologie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021)Digital Entertainment Co., Ltd. annuncia una nuova business alliance con gli sviluppatori polacchiTeam S.A..Team collaboreranno alla produzione di nuovi contenuti.Team è uno sviluppatore di videogiochi fondato nel 2008 a Cracovia, Polonia. In breve tempo hanno guadagnato un'ottima reputazione a livello globale grazie all'alta qualità delle loro produzioni e alle loro abilità artistiche.ha fornito contenuti di intrattenimento unici e modi per goderne attraverso l'uso delle più recenti tecnologie. Leggi altro...

