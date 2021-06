Sangiovanni | “Soffrivo di ansia e paranoia I prof dicevano che non avrei mai combinato nulla Ero inquieto e prendevo medicinali”

(Di mercoledì 30 giugno 2021), il giovane cantante di soli 18 anni uscito dall’ultima edizione di Amici che gode di maggiore successo, si lascia andare in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha raccontato il periodo difficile che ha vissuto in adolescenza: “La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche iessori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita’. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso”. “Avevo grossi problemi di. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei. Ma solo quando ho cominciato ...

In una recente intervista il giovanissimoha raccontato la sua difficile adolescenza, vissuta tra ansia, paranoia e assunzione di farmaci Argomenti trattati: 'di ansia e paranoia', l'ansia e la paranoia: la scuola uno dei motivi, l'ansia e la paranoia: Giulia un motivo per rinascere Oggi è un ragazzo felice e ...di ansia e paranoia"/ Psicoterapia e medicinali: "Un inferno" Rosa e Deddy a Roma ma non insieme: lei festeggia senza lui Con loro Rosa Di Grazia ha dunque festeggiato il suo ...In un'intervista rilasciata a "Tv, sorrisi e canzoni", Sangiovanni ha raccontato dei suoi problemi con l'ansia e la paranoia, poi della rinascita con Giulia ...La sua musica è tra le più ascoltate dell’estate 2021 e la sua storia d’amore con Giulia Stabile continua a far sognare tutti, ma qualcosa del suo passato ancora non si conosceva. Si torna ancora una ...