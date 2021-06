PlayStation sembra nel mirino di un publisher indie tra pratiche 'frustranti' e 'arretrate' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sony è in genere una società molto riservata riguardo le sue pratiche: tuttavia un lungo thread pubblicato su Twitter del publisher indie Neon Doctrine, Iain Garner, dettaglia tutto quello che bisogna fare per riuscire a pubblicare un gioco su PlayStation. Anche se il publisher non cita espressamente Sony visto che parla della "Piattaforma X", Garner afferma di non parlare né di Microsoft e nemmeno di Nintendo. Scorrendo il suo thread si legge: "Piattaforma X non offre agli sviluppatori alcuna possibilità di gestire i propri giochi. Per ottenere la promozione devi fare i salti mortali, implorare per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sony è in genere una società molto riservata riguardo le sue: tuttavia un lungo thread pubblicato su Twitter delNeon Doctrine, Iain Garner, dettaglia tutto quello che bisogna fare per riuscire a pubblicare un gioco su. Anche se ilnon cita espressamente Sony visto che parla della "Piattaforma X", Garner afferma di non parlare né di Microsoft e nemmeno di Nintendo. Scorrendo il suo thread si legge: "Piattaforma X non offre agli sviluppatori alcuna possibilità di gestire i propri giochi. Per ottenere la promozione devi fare i salti mortali, implorare per ...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStation sembra nel mirino di un publisher indie. Pratiche 'frustranti e arretrate' per pubblicare un gioco. - LazzaroSvenuto : Mi viene da cambiare visuale, come sulla PlayStation. Un po’ più alta la ripresa please, sennò sembra LegaPro. #InghilterraGermania - WAWWS_official : Stando ad un tweet prontamente cancellato da PlayStation Japan con tanto di grafica dedicata, Housemarque non sareb… - sub_to_me_YT : RT @Info_e_Games: Legacy of Kain sembra pronto a tornare ... - - Info_e_Games : Legacy of Kain sembra pronto a tornare ... - -