Orietta Berti rivela di chi è stata l’idea del balletto con i ventagli di Mille

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilcon i: da chi è nataè una delle regine di questa estate 2021 grazie al tormentone, in duetto con Fedez e Achille Lauro. Il fortunato brano, diventato ormai una hit grazie anche alla cavalcata inarrestabile in classifica, è accompagnato da un bellissimo videoclip, girato in una villa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Totonno_Casillo : 'nel paese dove è nata orietta berti c'è piazza lenin'. fare risuonare la voce di @maxcollini67 nel sonnolento e af… - WestRaymond3 : Io non ci posso credere che la sfida dei tormentoni, quest'anno, abbia totalmente cancellato Bebichei, Giusy & co.… - PVetrino : RT @skoda130sl: Hai 10 mila euro. Ne dai 9 mila ad Orietta Berti Quanti te ne rimangono? - radiolisola : #NowPlaying: Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti - MILLE - hypvos : ascoltando orietta berti per svegliarmi che finaccia sto colpendo ripetutamente il mio cervello con labbra rosso coca cola -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

... freschezza e simpatia FASANO " Con una strepitosa carriera alle spalle, lunga 56 anni e coronata da oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ieri sera (29 giugno)è stata ...La cantante bolognese ha parlato in modo approfondito della canzone "Mille" che è in testa alle classifiche.è una di quelle cantanti che, senza ombra di dubbio, hanno fatto la storia della canzone italiana. La Capinera d'Emilia, questo il suo nomignolo, ha avuto una carriera eccezionale, ricca ...Mi avvicino e il suo assistente mi dice che è ormai tardi e che non c’è tempo per l’intervista. Insomma, è stato così che ho portato il Dalai Lama da Fazio”. Poi Fedez mi ha richiamato per tornare in ...Anche il video di Mille con il balletto fatto dalla Berti, da Fedez e Achille Lauro sta spopolando in rete. Orietta Berti dice: “Fedez è un uomo completo, Achille è sempre sul pezzo”. Per Orietta Bert ...