MXGP | Alessandro Lupino | l' eroe dei due mondi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalla California alla Russia, passando per Cavallara... venti giorni intensi per, che da fine maggio a metà giugno, in tre weekend, ha corso nel National USA, nell'italiano Prestige ...

venti giorni intensi perLupino, che da fine maggio a metà giugno, in tre weekend, ha corso nel National USA, nell'italiano Prestige e nel mondiale. 'In una ventina di giorni - ...Cairoli risale al quarto posto, con 65 lunghezze, sopravanzando Prado a quota 61, scende in settima posizioneLupino con 54 punti. Prossimo appuntamento con laquesto fine settimana ..."In venti giorni ho corso nel National AMA in California, nell’Italiano Prestige e in Russia. Dove ho iniziato il mondiale con un fantastico quarto posto: una bella rivincita, dato che due anni fa l’i ...Il Gran Premio d’Italia vedrà i piloti del Mondiale Motocross sfidarsi sullo storico tracciato di Maggiora. Nella classe regina i favoriti sono, inevitabilmente, Gajser e Cairoli: chi riuscirà a mette ...