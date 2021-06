LIVE Berrettini-Pella 6-4 3-6 2-1 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | equilibrio nel terzo set!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo di. 2-2domina lo scambio con il diritto: lob lungo dell’azzurro. 40-15 Gran gioco in risposta diche sale in cattedra con il back e chiude con lo smash. 40-0 Buona prima di. 30-0 Diritto lungo di poco diin manovra. 15-0 Scappa via la risposta dell’italiano. 2-1 Bravissimoa resistere al servizio. 40-15 Lungo il rovescio di. 30-15 Smorzata in rete dell’italiano. 30-0 Altro ace di. 15-0 13° ...