Inghilterra-Ucraina a Roma | D’Amato | “Rispettare quarantena di cinque giorni”

"La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata". Lo ha scritto in una nota l'assessore alla Sanità e all'Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Ucraina Italia, i tifosi sognano la finale ma è polemica: L'Uefa li favorisce ...all'Inghilterra. Gli inglesi hanno giocato a Wembley le tre gare del girone, hanno ospitato a Londra anche i tedeschi ieri nel delicato incontro degli ottavi e salvo la partita ai quarti con l'Ucraina ...

Tifosi inglesi sabato a Roma, sale l'allerta. D'Amato: 'Un azzardo, rispettare la quarantena' Tifosi inglesi a Roma sabato, sale l'allerta. 'La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra - Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran ...

Ucraina-Inghilterra dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Euro 2020. Preoccupazione per l’arrivo dei tifosi inglesi a Roma. D’Amato: “Va rispettata la quarantena” 30 GIU - “La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall’estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra - Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto all ...

Europei, l' Ucraina e l' Inghilterra volano ai quarti di finale FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale degli Europei l’ Ucraina vince 2-1 a Glasgow con la Svezia dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 27’ passa in ...

