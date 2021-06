Europei 2021 – Ucraina, Shevchenko: “L’Inghilterra non deve spaventarci” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan ed attuale CT dell'Ucraina, ha parlato del quarto di finale contro l'Inghilterra agli Europei Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andriy, ex attaccante del Milan ed attuale CT dell', ha parlato del quarto di finale contro l'Inghilterra agli

Advertising

fattoquotidiano : Europei, Fico a La7: “Inginocchiarsi? Io aderirei, calcio deve dare messaggi contro il razzismo” - a_padellaro : GLI EURO 2020 IDIOTI Il premio va alla Uefa per avere organizzato in tempi pandemici gli Europei di calcio itineran… - lorepregliasco : Gli inciampi, le mezze decisioni, la comunicazione incerta della FIGC sull'inginocchiarsi agli Europei non rifletto… - AlexTheMod : RT @Open_gol: Il report sui legami tra i nuovi contagi in Scozia e i tifosi degli Europei andati a Wembley - AnffasModica : RT @AnffasOnlus: ?? Partecipa al corso di #formazione sui “Fondi europei 2021-2027” organizzato da #Anffas e il Consorzio La Rosa Blu?? ?? 8… -