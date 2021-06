Black lives matter, Andrew Howe: “secondo me i giocatori non dovrebbero inginocchiarsi” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andrew Howe, campione di salto in lungo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Sulle polemiche riguardo al supporto dei calciatori al movimento Black lives matter. “secondo me i giocatori non si dovrebbero inginocchiare, perché Black lives matter è una situazione molto americana –ha affermato Howe-. Ci sono delle situazioni anche qui in Italia, ma quella è un’altra realtà, un altro mondo, lì un poliziotto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 giugno 2021), campione di salto in lungo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Sulle polemiche riguardo al supporto dei calciatori al movimento. “me inon siinginocchiare, perchéè una situazione molto americana –ha affermato-. Ci sono delle situazioni anche qui in Italia, ma quella è un’altra realtà, un altro mondo, lì un poliziotto ...

Advertising

Corriere : Azzurri in ginocchio a partite alterne: una pessima figura - HuffPostItalia : Gli azzurri si inginocchieranno ai quarti, ma non per la campagna Black Lives Matter - fattoquotidiano : Black lives matter, l’Italia si inginocchierà nei quarti degli Europei contro il Belgio perché seguirà Lukaku e com… - sportface2016 : #EURO2020 #Howe: 'I calciatori non dovrebbero inginocchiarsi, #Blacklivesmatter è una realtà americana' - Pretore75 : RT @Dio: Con la faccenda del Black Lives Matter la Nazionale sta facendo tante di quelle gaffe che ora hanno un solo modo per recuperare, p… -