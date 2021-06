Tokyo 2020, Simona Halep forfait: “Rinuncia difficile da digerire” (Di martedì 29 giugno 2021) Ancora un pesante forfait per il tennis ai Giochi di Tokyo 2020. Non ci sarà Simona Halep, da tempo designata dalla Romania come portabandiera. La numero 3 al mondo non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio che le ha impedito di essere al via a Wimbledon, dove doveva difendere il titolo del 2019. “Niente mi rende più orgogliosa che rappresentare la Romania, ma il recupero dal mio infortunio richiede più tempo e ho preso la decisione di ritirarmi dai Giochi Olimpici – scrive sui social la Halep – Dopo la delusione di aver saltato il Roland Garros e Wimbledon, dover ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Ancora un pesanteper il tennis ai Giochi di. Non ci sarà, da tempo designata dalla Romania come portabandiera. La numero 3 al mondo non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio che le ha impedito di essere al via a Wimbledon, dove doveva difendere il titolo del 2019. “Niente mi rende più orgogliosa che rappresentare la Romania, ma il recupero dal mio infortunio richiede più tempo e ho preso la decisione di ritirarmi dai Giochi Olimpici – scrive sui social la– Dopo la delusione di aver saltato il Roland Garros e Wimbledon, dover ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Giochi Olimpici, ecco le azzurre al via e i convocati di pista, MTB e BMX Oltre ai cinque professionisti impegnati nella prova in linea maschile , la pattuglia azzurra impegnata nelle gare di ciclismo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sarà nutrita. Per la prova in linea femminile, il selezionatore Edoardo Salvoldi ha a disposizione quattro posti: sicure del biglietto per il Giappone sono Elisa Longo Borghini (che ...

Gli azzurri del taekwondo: "Siamo pronti, servirà la perfezione" E ci porteremo dietro anche gli azzurri che non saranno a Tokyo ma che ci hanno aiutato tantissimo in questo percorso che ci ha portato ai Giochi". Ostenta grande sicurezza nei propri mezzi Vito Dell'...

TOKYO 2020: ECCO L'ITALIA DEGLI SPORT EQUESTRI CavalloMagazine Tokyo 2020, Simona Halep forfait: “Rinuncia difficile da digerire” Simona Halep annuncia il proprio forfait alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la tennista romena è alle prese con il recupero da un infortunio al polpaccio ...

Giochi Olimpici, ecco le azzurre al via e i convocati di pista, MTB e BMX Oltre ai cinque professionisti impegnati nella prova in linea maschile, la pattuglia azzurra impegnata nelle gare di ciclismo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sarà nutrita. Per la prova in linea femmi ...

