Tale e Quale Show 2021: chi saranno i nuovi concorrenti? (Di martedì 29 giugno 2021) Chi saranno i nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2021? Alcune indiscrezioni avevano già citato diversi nomi provenienti dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ma questa volta però, Carlo Conti ha deciso di puntare gli occhi al di fuori della Casa più spiata d'Italia, ovvero a chi non è stato uno dei concorrenti ma che ha comunque partecipato al di fuori del reality. Tra questi emerge un volto in particolare, quello di Alba Parietti che è stata molto presente (anche a distanza) alle dinamiche del Gf Vip. Alba Parietti è la mamma di Francesco ...

