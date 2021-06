Rinvio tasse partite iva e cartelle esattoriali | le decisioni del governo

(Di martedì 29 giugno 2021) Poco più di quattro milioni diIva potranno godere di una proroga su scadenze fiscali prima fissate per il prossimo 30 giugno. Unche, mutuando una terminologia calcistica, si può dire sia praticamente arrivato a ridosso del novantesimo. La scelta trova collocazione in un quadro più ampio di scelte che segnalano la consapevolezza di un quadro economico ancora emergenziale e per il quale si cerca di sgravare, per i tempi possibili, i cittadini dalla pressione fiscale. Prevista, infatti, una probabile proroga suldell'invio delle. Si attendono, inoltre, ...

Successivamente , il decreto legge agosto (104/2020) ha previsto ildei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente ...Cartelle esattoriali,al 31 agosto Gli oneri Il costo dell'operazione ammonta a poco più di 666 milioni di euro, ma se si storna dal conteggio il valore delle pratiche che avevano già aderito ...