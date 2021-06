Pippo Baudo | ' I calciatori oltre ai piedi hanno anche la testa per dire no al razzismo'

Advertising

Adnkronos : Pippo Baudo: “Azzurri hanno sbagliato, Mancini gli dica di inginocchiarsi”. - _dontbebad_ : @Jade___Mermaid 'Allora tu sei Pippo Baudo' - GaribaldiJuven1 : @Amookeena @realvarriale In RAI cambiano i dirigenti ma lui non schioda mai...sembra Pippo Baudo - scorpin4 : @TARTARUGHELIBE4 @Gimmi52296693 @a_meluzzi la gente crede più al Pippo Baudo della Televisione che non ai documenti… - CronacaSocial : Paolo Bonolis replica duramente alle parole di Pippo Baudo contro di lui: 'Ognuno...' ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pippo Baudo

E' quanto affermaall'AdnKronos, in vista della gara Italia - Belgio nei quarti di finale degli Europei di calcio. "E' un gesto simbolico, che non richiede un grande sforzo: come non ...NON PERDERTI ANCHE ?>è furioso: la stoccata di Bonolis non ammette repliche " VIDEO 'Tutti voi, alla fine, siete dei miracolati" , dice il genitore nel descrivere lei e i suoi due ...'Bello il gesto di mettersi tutti in ginocchio sul campo prima del fischio di inizio della partita agli Europei' ...Mara Venier e il marito Nicola Carraro hanno festeggiato insieme i quindici anni di matrimonio. Da parte di Nicola, un bellissimo – e scenico ...