Inghilterra, Southgate: «Noi immensi come i tifosi. Ora vinciamo a Roma» (Di martedì 29 giugno 2021) Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato al termine del match vinto contro la Germania Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato al termine del match vinto contro la Germania. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BBC Sport. «È stato un pomeriggio spettacolare. Avevamo parlato, volevamo portare gioia al paese. I giocatori sono stati immensi, così come i tifosi. Erano poco più di 40mila, ma è stata l’atmosfera migliore che io ricordi a Wembley. Abbiamo giocato benissimo e meritato la vittoria. Ora però dobbiamo vincere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Gareth, commissario tecnico dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la Germania Gareth, commissario tecnico dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la Germania. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BBC Sport. «È stato un pomeriggio spettacolare. Avevamo parlato, volevamo portare gioia al paese. I giocatori sono stati, così. Erano poco più di 40mila, ma è stata l’atmosfera migliore che io ricordi a Wembley. Abbiamo giocato benissimo e meritato la vittoria. Ora però dobbiamo vincere ...

Advertising

OptaPaolo : 30 - Harry Kane ha segnato 30 gol per l'Inghilterra sotto Gareth Southgate; nella storia della Nazionale, solo Gary… - Eurosport_IT : ?????????????????? • AVANZA L'INGHILTERRA! ?? Il solito Sterling e il 1° gol di Kane eliminano la Germania dagli Europei: gl… - ZZiliani : Una cosa si può dire: visto il materiale umano a disposizione di #Southgate e #Löw, e visto il gioco espresso da… - sportli26181512 : Inghilterra, Southgate: 'Volevamo portare gioia al paese, mai visto Wembley così': Il CT dell'Inghilterra, Gareth S… - Al3ssio87 : RT @pizzigo: Rilanciare una difesa a tre moderna, propositiva in costruzione e aggressiva difensivamente, arrivare in area avversaria con s… -