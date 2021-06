Inghilterra-Germania- 2-0: Sterling e Kane umiliano i Tedeschi (Di martedì 29 giugno 2021) Martedì 29 Giugno nello Stadio Wembley alle ore 18:00 si disputerà la gara Inghilterra-Germania di Euro 2020 per gli Ottavi di finale. Dopo un primo tempo alquanto noioso e privo di poche emozioni si rimanda tutto nel secondo parziale. Sterling e Kane hanno infatti letto la sentenza per un Germania che ha faticato troppo ma non ha espresso il suo gioco come invece ha fatto l’Inghilterra. Inghilterra-Germania: formazioni e dove vederla Inghilterra-Germania-: formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Martedì 29 Giugno nello Stadio Wembley alle ore 18:00 si disputerà la garadi Euro 2020 per gli Ottavi di finale. Dopo un primo tempo alquanto noioso e privo di poche emozioni si rimanda tutto nel secondo parziale.hanno infatti letto la sentenza per unche ha faticato troppo ma non ha espresso il suo gioco come invece ha fatto l’: formazioni e dove vederla-: formazioni ...

