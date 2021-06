Il pranzo è servito | Flavio Insinna sbigottito da un concorrente | “Ma è incredibile”

(Di martedì 29 giugno 2021), al timone del remake de Il, nella prima puntata è rimasto totalmente spiazzato da un. Ecco che cosa è successo.da ieri,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Raiofficialnews : ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal… - ReTwitStorm_ita : “Non va #Proprio bene”. #Flavio #Insinna, è #Successo dopo l’#Uscita in tv. #Questa non se l’#Aspettava… - MondoTV241 : 'Il Pranzo è Servito' omaggio a Corrado o minestra riscaldata? #ilpranzoèservito #rai #FlavioInsinna - Filomen25789063 : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @StefanoColetta2 @Corima_Srl Flavio sei unico e speciale e una gioia averti ne… - zazoomblog : Flavio Insinna spiazza al Pranzo è servito: “per sicurezza ci fermiamo” - #Flavio #Insinna #spiazza #Pranzo -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo servito

APPROFONDIMENTI RAI1 Il, Flavio Insinna sorpreso TELEVISIONE 'Impero', cominciate le riprese della nuova serie tv... LA CURIOSITA' Don Matteo, Terence Hill: 'Ecco perché lascio ...Non l'amore: la pazienza!" Anton Cechov - Il matrimonio è uninterminabile con il dolceper primo" Julian Barnes - Quello che conta in un matrimonio è litigare in armonia Anita Ekberg -...Flavio Insinna, al timone del remake de Il pranzo è servito, è rimasto totalmente sbigottito da un concorrente durante la prima puntata.Sono già iniziati i colpi di scena a Il pranzo è servito, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Il conduttore, dopo la risposta di uno dei concorrenti, è rimasto senza parole: "Incredibile ...