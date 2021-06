Gruppo Tecnocasa & Performance Strategies danno il via al progetto “Performaday” (Di martedì 29 giugno 2021) MILANO – Uno dei capisaldi della filosofia del Gruppo Tecnocasa è la valorizzazione delle risorse umane. “Il nostro Gruppo – afferma Luigi Sada, Amministratore Delegato Tecnocasa Franchising SpA – supporta le agenzie affiliate nell’aiutare i collaboratori a crescere e a diventare dei professionisti grazie ad una formazione permanente erogata dalla Scuola di Formazione presente al suo interno”. Il nuovo percorso formativo sviluppato dal Franchisor in collaborazione con Performance Strategies, partner da anni del Gruppo Tecnocasa, dal titolo “PERFORMA DAY” è ... Leggi su lopinionista (Di martedì 29 giugno 2021) MILANO – Uno dei capisaldi della filosofia delè la valorizzazione delle risorse umane. “Il nostro– afferma Luigi Sada, Amministratore DelegatoFranchising SpA – supporta le agenzie affiliate nell’aiutare i collaboratori a crescere e a diventare dei professionisti grazie ad una formazione permanente erogata dalla Scuola di Formazione presente al suo interno”. Il nuovo percorso formativo sviluppato dal Franchisor in collaborazione con, partner da anni del, dal titolo “PERFORMA DAY” è ...

