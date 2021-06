"Così Beppe ci distrugge". Il M5S pronto a esplodere (Di martedì 29 giugno 2021) Panico fra i grillini dopo lo strappo Grillo-Conte. E qualcuno già annuncia: "Questa è la morte del Movimento" Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Panico fra i grillini dopo lo strappo Grillo-Conte. E qualcuno già annuncia: "Questa è la morte del Movimento"

Ultime Notizie dalla rete : Così Beppe ci "Così Beppe ci distrugge ". Il M5S pronto a esplodere Dopo aver rimesso a posto Giuseppi (" Non ha né visione politica, né capacità manageriali "), Beppe Grillo ha lanciato la sua proposta: " Indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 ...

L'ex Elena Fattori: "Se Grillo avesse ceduto a Conte M5s sarebbe morto" ... concorda con questa sensazione generale? Non credo ci sia la ... E poi naturalmente, al di sopra di tutti e di tutto, c'è Beppe Grillo. Così come lo avevamo immaginato milioni di elettori e decine di ...

