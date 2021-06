Black Widow, la recensione: la Fase 4 Marvel ha una partenza tutta al femminile (Di martedì 29 giugno 2021) La recensione di Black Widow, il film che apre la Fase quattro del Marvel Cinematic Universe (al cinema) e che esplora il passato di un personaggio amatissimo come Vedova Nera. Ricordiamo tutti l'ingresso di Scarlett Johansson/Black Widow nel Marvel Cinematic Universe: la tutina nera super aderente, le spettacolari scene di combattimento e quel doppio gioco ai danni di Tony Stark rappresentarono un ottimo biglietto d'ingresso in una saga che, fino a quel momento, era prevelentemente maschile. Poi arrivò Joss Whedon, che con il suo The Avengers riuscì a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021) Ladi, il film che apre laquattro delCinematic Universe (al cinema) e che esplora il passato di un personaggio amatissimo come Vedova Nera. Ricordiamo tutti l'ingresso di Scarlett Johansson/nelCinematic Universe: la tutina nera super aderente, le spettacolari scene di combattimento e quel doppio gioco ai danni di Tony Stark rappresentarono un ottimo biglietto d'ingresso in una saga che, fino a quel momento, era prevelentemente maschile. Poi arrivò Joss Whedon, che con il suo The Avengers riuscì a ...

Advertising

MestruoGeppetto : RT @comingsoonit: Scarlett Johansson investe tutta se stessa nel personaggio di #BlackWidow dal quale si congeda con onore, in uno dei migl… - Deiana_Luca9 : RT @comingsoonit: Scarlett Johansson investe tutta se stessa nel personaggio di #BlackWidow dal quale si congeda con onore, in uno dei migl… - AndresN4VY : RT @_amantedelcine_: POSTER MAI VISTO PRIMA DI BLACK WIDOW IN UN CINEMA, È BELLISSIMOOOOOO - comingsoonit : Scarlett Johansson investe tutta se stessa nel personaggio di #BlackWidow dal quale si congeda con onore, in uno de… - Jessthesohodoll : RT @_amantedelcine_: POSTER MAI VISTO PRIMA DI BLACK WIDOW IN UN CINEMA, È BELLISSIMOOOOOO -