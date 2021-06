Un Posto Al Sole, la difficile decisione: sono tutti in ansia | Momento difficile (Di lunedì 28 giugno 2021) Un amato personaggio di Un Posto Al Sole dovrà prendere una difficile decisione che metterà tutti in ansia: scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata. Un Posto Al Sole (Rai Play)Guido ha visto con i suoi occhi lo strano rapporto che si è instaurato tra Silvia e Giancarlo. L’uomo li ha visti in atteggiamenti ambigui e ha paura che sua cugina si stia mettendo nei guai tradendo Michele. In effetti la donna sta cedendo sempre di più al corteggiamento del suo amico. Silvia sta cercando qualcuno che l’apprezzi e che le dia le attenzioni di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Un amato personaggio di UnAldovrà prendere unache metteràin: scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata. UnAl(Rai Play)Guido ha visto con i suoi occhi lo strano rapporto che si è instaurato tra Silvia e Giancarlo. L’uomo li ha visti in atteggiamenti ambigui e ha paura che sua cugina si stia mettendo nei guai tradendo Michele. In effetti la donna sta cedendo sempre di più al corteggiamento del suo amico. Silvia sta cercando qualcuno che l’apprezzi e che le dia le attenzioni di ...

