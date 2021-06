Transfomers | Rise of the Beasts | Ron Perlman darà voce a Optimus Primal

(Di lunedì 28 giugno 2021) L'attore Ronfarà parte del cast di Transformers:of theriprendendo il ruolo di. Transformers:of thesembra abbia trovato un altro dei suoi protagonisti: Ron, secondo il sito Collider, sarebbe stato scelto per dare, leader dei Maximal. L'attore ha già avuto la parte nella serie Transformers: Power of the Primes. Il personaggio di, affidato per la seconda volta a Ron ...

