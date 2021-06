Traffico Roma del 28-06-2021 ore 11:30 (Di lunedì 28 giugno 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata interna nella zona sud dell’anello Ci sono code per incidente a partire dalla Casilina fino allo svincolo per La Laurentina in carreggiata esterna rallentamenti e code per il Traffico dalla via del Mare alla Pontina proseguono i lavori sulla ferrovia termini Centocelle servizio sospeso fino a mercoledì 30 giugno mentre sulla linea C della metropolitana il servizio è rallentato a causa di un inconveniente tecnico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare la sito Roma luceverde.it è tutto grazie per l’ascolto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata interna nella zona sud dell’anello Ci sono code per incidente a partire dalla Casilina fino allo svincolo per La Laurentina in carreggiata esterna rallentamenti e code per ildalla via del Mare alla Pontina proseguono i lavori sulla ferrovia termini Centocelle servizio sospeso fino a mercoledì 30 giugno mentre sulla linea C della metropolitana il servizio è rallentato a causa di un inconveniente tecnico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare la sitoluceverde.it è tutto grazie per l’ascolto ...

Advertising

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: - 4 km di coda per veicolo in avaria tra #Firenze sud e #Incisa-#Reggello; - rallent… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-06-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - faisaluc2 : @iacopovettori @virginiaraggi Strade, traffico, mezzi pubblici, mondezza, tanto per dirne alcune, sono nettamente p… - MSa8ry : RT @LidaSezOlbia: E' stato soccorso ad #Olbia, un #cane adulto vagante nel traffico. Lo abbiamo chiamato #Roma. E' un bellissimo cane, soci… -