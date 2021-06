Terribile incidente sull’Aurelia | morto un uomo | gravi due ragazzi

(Di lunedì 28 giugno 2021)quello avvenuto poco fa sulla statale Aurelia, al km 36, nei pressi di Marina di San Nicola. Per cause in fase di accertamento, tre auto si sono scontrate e nel violento impatto un, che procedeva verso nord, è. Duesono rimasti gravemente feriti e per soccorrerli si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, mentre una donna è stata medicata sul posto. Sul luogo le squadre dell’Anas e i Vigili del Fuoco. Al momento si registrano code in entrambe le direzioni, tra Ladispoli e Marina di San Nicola. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

