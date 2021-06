Spagna | Luis Enrique | “Morata elogiato da tutti gli allenatori Errore Unai Simon? Anche i più grandi sbagliano”

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’allenatore della, si è lasciato a qualche commento nel post partita di una mirabolante-Croazia: “Se finisce come oggi sono pronto a sopportare un quarto di finale così. Abbiamo commesso un unico, ovvero il nostro modo di giocare dopo il 3-1. Nel finale siamo stati bravi, abbiamo difeso tenendo la palla.? Vi faccio da mesi lo stesso discorso. Non siamo una Nazionale che dipende da un unico giocatore per fare gol. Non esiste un allenatore di una nazionale che non elogi Alvaro. Dobbiamo valorizzarlo di più....

Commenta per primo Labatte la Croazia ai supplementari e vola ai quarti di Euro 2020, il ctEnrique commenta in conferenza stampa: 'Finora la miglior partita degli Europei, è stata una gara epica. Mi tengo la ...CALCIO Lasi è qualificata ai quarti di finale dell'Europeo al termine di una sfiancante "maratona". Le ... Per la squadra diEnrique in rete anche Sarabia al 38', Azpilicueta al 57' e Ferran ...Grandissimo spettacolo al Parken Stadion di Copenaghen in occasione del quinto ottavo di finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile, con la Spagna che ha avuto la meglio sulla Croazia per 5 ...Alvaro Morata è stato protagonista della vittoria della Spagna sulla Croazia arrivata ai supplementari. Suo il gol del 4-3 che ha frenato gli entusiasmi croati e ha permesso alla Roja di arrivare i qu ...