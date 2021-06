Riforme | stop ai cambi di casacca | ecco la proposta Pd 2

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – Di qui le misure proposte dal Pd all’interno della riforma dei regolamenti parlamentari. In sostanza si vieta diare gruppo durante la legislatura. C’è solo una deroga: le scissioni. Ma, si specifica, “possono nascere nuovi gruppi solo se composti da deputati provenienti da un unico gruppo parlamentare (in un numero minimo), che rappresentano una forza organizzata nel Paese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Si è dato tanto, - conclude Serafini - bisogna ripagare il mondo dell'istruzione conadatte, a partire dai primi 25 miliardi del PNRR che devono essere destinati anche a interventi ..."Noi siamo e viviamo in una democrazia malata. Perchè una democrazia che vede in 10 anni il susseguirsi di 7 governi non è fisiologico" ed inoltre "in questa legislatura poi abbiamo visto il più ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Di qui le misure proposte dal Pd all’interno della riforma dei regolamenti parlamentari. In sostanza si vieta di cambiare gruppo durante la legislatura. C’è sol ...Le Commissioni Finanze devono redigere un documento da presentare entro il 30 giugno su una bozza di riforma fiscale per eliminare le microtasse ...