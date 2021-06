Omofobia: Letta, 'scriverò a Salvini, luogo per confronto è Parlamento'(2) (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) - "La nostra tesi -aggiunge Letta- è che c'è una grande occasione per approvare il ddl, vogliamo andare avanti su quella strada. Se prendo tutte le dichiarazioni della Lega sono per affossarlo, cancellarlo, quindi voglio capire se l'offerta di dialogo di Salvini ha un collegamento con ciò che la Lega ha fatto finora o se rappresenta un cambiamento di strada che mi sembra improbabile. Il Parlamento è il luogo della trasparenza dove ognuno si prende la sua responsabilità. Il confronto è tra chi vuole approvare e chi vuole abbattere il ddl Zan". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) - "La nostra tesi -aggiunge- è che c'è una grande occasione per approvare il ddl, vogliamo andare avanti su quella strada. Se prendo tutte le dichiarazioni della Lega sono per affossarlo, cancellarlo, quindi voglio capire se l'offerta di dialogo diha un collegamento con ciò che la Lega ha fatto finora o se rappresenta un cambiamento di strada che mi sembra improbabile. Ilè ildella trasparenza dove ognuno si prende la sua responsabilità. Ilè tra chi vuole approvare e chi vuole abbattere il ddl Zan".

