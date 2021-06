Google non bloccherà i cookie di terze parti su Chrome fino al 2023 (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto: UnsplashGoogle ha annunciato nei giorni scorsi che rimanderà al 2023 il blocco dei cookie di terze parti dal suo browser Chrome, inizialmente pianificato per il 2022. I cookie tengono traccia dell’attività degli utenti e consentono agli inserzionisti di indirizzare in modo mirato la pubblicità online. L’azienda ha dichiarato che la decisione è “soggetta al nostro impegno con l’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito (Cma)”, spiegando il ritardo con la necessità di lavorare più a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per trovare nuove ... Leggi su wired (Di lunedì 28 giugno 2021) Foto: Unsplashha annunciato nei giorni scorsi che rimanderà alil blocco deididal suo browser, inizialmente pianificato per il 2022. Itengono traccia dell’attività degli utenti e consentono agli inserzionisti di indirizzare in modo mirato la pubblicità online. L’azienda ha dichiarato che la decisione è “soggetta al nostro impegno con l’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito (Cma)”, spiegando il ritardo con la necessità di lavorare più a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per trovare nuove ...

