Francia Svizzera 3-3 LIVE | traversa di Coman al 94?! Si va ai supplementari

(Di lunedì 28 giugno 2021) All’Arena Nazionale di Bucarest, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Arena Nazionale” di Bucharest,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-3 MOVIOLA 2? Occasione Varane – Colpo di testa del difensore del Real, tutto solo in area su angolo di Griezmann dalla sinistra, ma palla alta. 6? Occasione Benzema – Bella azione dellacon palla ...

Advertising

FrancescoAgrus3 : Marocchi ha detto che la Svizzera sta meglio della Francia. #Fra #Svi???? - CB_Ignoranza : Dopo un incredibile 3-3, Francia e Svizzera se la giocheranno ai supplementari. Ma che partita stiamo guardando? ??… - Osimhenismo : RT @VaneJuice: Italia Svizzera 3-0 Francia Svizzera 3-3 LEVELS - mychancetospamm : La Francia proprio spocchiosa come la merda quanto godo se la Svizzera la incula a sti supplementari - CoglioneBionico : In ogni caso @ Francia noi la Svizzera l'abbiamo battuta -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Svizzera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3 - 1 MOVIOLA ...SEGUI LA DIRETTA La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si concluderà con la partita delle 21.00, che verrà giocata all' Arena Naional di Bucarest tra. Les Bleus hanno chiuso primi nel girone di ferro dell'europeo, quello di Germania e Portogallo, con solo 5 punti e non perdendo mai nei due scontri con le big. Gli elvetici, al ...Seleziono i giocatori in base alla loro potenza tecnica non fisica. Negli ultimi 10 minuti abbiamo dimostrato di essere molto bravi a difendere con il pallone". La Roja ai quarti di finale affronterà ...Il gol di Mario Gavranovic valevole il 3-3 della Svizzera contro la Francia, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Una vera e propria doccia gelata per gli uomini di Deschamps a quattro ...