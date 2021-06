Duello tra Milan e Napoli per Kaio Jorge, problemi per l'affondo su Emerson Palmieri. Petagna in uscita (Di lunedì 28 giugno 2021) Il noto esperto di calcio mercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: "Kaio Jorge piace tantissimo sia al Napoli che al Milan. I rossoneri hanno un metro di vantaggio sui partenopei perché hanno una disponibilità economica maggiore. I campani devono prima cedere per poi chiudere altri affari in entrata. Il Napoli vuole il brasiliano perché spera di vendere bene Andrea Petagna, chiede 18-20 milioni per l'ex calciatore della Spal. Dopo avere incassato tale cifra, i ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il noto esperto di calcio mercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato: "piace tantissimo sia alche al. I rossoneri hanno un metro di vantaggio sui partenopei perché hanno una disponibilità economica maggiore. I campani devono prima cedere per poi chiudere altri affari in entrata. Ilvuole il brasiliano perché spera di vendere bene Andrea, chiede 18-20 milioni per l'ex calciatore della Spal. Dopo avere incassato tale cifra, i ...

