Diletta Leotta in Turchia, scatti hot in bikini con Can Yaman (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima l’incontro con la suocera, il pranzo con i parenti, la visita alla città e poi finalmente il mare, gli scatti bollenti in bikini, le acrobazie di coppia. Diletta Leotta e Can Yaman sono in Turchia e non solo per conoscere la famiglia dell’attore. Dopo il dovere, ora il piacere: eccoli in barca lei in bikini bombastico e lui con i muscoli in mostra. Indossa un due pezzi rosa che lascia senza fiato. Diletta Leotta per la gita in mare con il suo Can ha scelto una mise sensuale come sempre. Il costume fatica a contenere le curve ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima l’incontro con la suocera, il pranzo con i parenti, la visita alla città e poi finalmente il mare, glibollenti in, le acrobazie di coppia.e Cansono ine non solo per conoscere la famiglia dell’attore. Dopo il dovere, ora il piacere: eccoli in barca lei inbombastico e lui con i muscoli in mostra. Indossa un due pezzi rosa che lascia senza fiato.per la gita in mare con il suo Can ha scelto una mise sensuale come sempre. Il costume fatica a contenere le curve ...

