Calciomercato Milan: idea Sabitzer. L'austriaco non rinnova col Lipsia (Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo quanto riportato dalla Bild, il Milan avrebbe messo gli occhi su Sabitzer, centrocampista visto all'opera con l'Austria. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Lipsia nel giugno del 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare. I rossoneri e la Roma sono le squadre che sembrano più interessate al giocatore della Red Bull, per il quale al momento vengono chiesti circa 20 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan MIlan, idea Coutinho in prestito Commenta per primo Arrivano voci dalla Spagna secondo le quali il Milan starebbe pensando a Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona , e Tuttosport parla della possibilità che il brasiliano possa arrivare in rossonero con la formula del prestito. L'ostacolo ...

Diretta/ Roma Genoa U18 (risultato finale 1 - 2) streaming: liguri Campioni d'Italia! ...Vassallo dalla lunetta trova l'inserimento di Fossati che di testa non lascia scampo a Milan. La ... Umberto Tessier) CALCIOMERCATO ROMA/ Rui Patricio - Olsen, Mourinho ha la sua coppia di portieri! ...

Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard Corriere dello Sport Calciomercato, tutto per il big di Serie A | Milan e Juventus all’attacco Luis Alberto ha chiesto alla Lazio di andare via e Juventus e Milan ci provano ma Lotito chiede 60 milioni di euro ...

In scadenza col Lipsia: Milan in vantaggio grazie alla Champions Dalla Germania raccontano di un Milan fortemente interessato al calciatore. I rossoneri hanno un vantaggio rispetto alle altre: la Champions ...

